Coronavirus – Scaroni si è sottoposto al tampone: esito negativo!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, è risultato negativo al test per il Covid-19. Ne danno notizia i colleghi dell’ANSA.

Scaroni aveva partecipato all’assemblea di Lega Serie A all’Hotel Hilton di Milano, in cui era presente anche Aurelio De Laurentiis, risultato poi positivo al virus. Nonostante Scaroni non avesse avuto contatti stretti con il Presidente del Napoli, ha deciso in via precauzionale di sottoporsi al test. Fortunatamente l’esito è stato negativo.

