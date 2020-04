Coronavirus, morto suicida il Capo Medico del Reims

ULTIME NEWS – Una pessima notizia per il mondo del calcio. Il Capo Medico del Reims Bernard Gonzalez , squadra francese che milita in Ligue 1, è morto suicida perché aveva contratto il coronavirus. Secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’ anche la moglie era contagiata e costretta ad isolamento domiciliare. Un suicidio premeditato, come testimoniato dalla lettera lasciata prima della sua morte e pubblicata dal sito del suo club.

