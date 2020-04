Coronavirus, l’Uefa smorza i parametri del Fair Play Finanziario

ULTIME NEWS – Come riportato da Sport Mediaset, l’UEFA ha deciso di allentare quelle che sono le restrizioni relative al Fair Play Finanziario. Tutto questo, per venire incontro ai club dato lo stop forzato causato dal Coronavirus.

Il Comitato esecutivo dell’UEFA ha deciso che per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio, che però verrà comunque calcolato per il break-even del triennio. Inoltre, nell’esame della situazione finanziaria dei club verranno tenute in considerazione specifiche circostanze legate proprio all’emergenza sanitaria. L’UEFA ha aggiunto anche che le scadenze relative a tutte le competizioni europee della prossima stagione sono posticipate fino a ulteriore avviso, in particolar modo per quanto riguarda le procedure di ammissione e registrazione dei giocatori. Riguardo a ciò, successive comunicazioni stabiliranno le nuove scadenze.

E sempre per quel che riguarda il Coronavirus, c'è un giocatore della Juventus che non è ancora guarito e che dovrà osservare altri 15 giorni di isolamento.

