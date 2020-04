Coronavirus, Liverpool: “Pagheremo il nostro personale al 100%”

ULTIME NEWS – Il Liverpool, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che nessun dipendente de club avrà una svantaggio economico nonostante il coronavirus. Ecco la nota:

“Il Liverpool FC ha messo in licenza alcuni membri del personale che sono stati colpiti dalla sospensione della Premier League – si legge – Il club ha confermato che il personale verrà pagato al 100% delle proprie retribuzioni per garantire che nessun membro del personale sia finanziariamente svantaggiato. Il mese scorso abbiamo confermato i pagamenti allo staff legato al match-day e non match-day mentre la Premier League era sospesa”.

Sul taglio degli stipendi ai calciatori: “Queste discussioni sono complesse e di conseguenza le trattative sono in corso”.

