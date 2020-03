Coronavirus – Inter, il messaggio di Conte: “Uniti ce la faremo” (VIDEO)

ULTIME NEWS – “Restiamo a casa, è l’unico modo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Uniti ce la faremo”. Parole e musica di Antonio Conte che, attraverso il profilo Twitter dell’Inter, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi interisti e non, invitando tutti quanti a rispettare le regole per combattere il nemico coronavirus. Ecco il video.

Intanto ecco il bollettino odierno diffuso dalla Protezione Civile in merito al coronavirus, continua a leggere >>>

