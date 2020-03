Coronavirus, in Australia il calcio non si ferma

ULTIME NEWS – Nonostante l’emergenza coronavirus sia un problema di caratura mondiale, in Australia il mondo del calcio non si ferma. Si è giocata, infatti, la finale del campionato femminile, la W-League, fra il Sydney FC e il Melbourne City, finita per 1-0 a favore di quest’ultime, grazie al gol di Steph Catley. Un match al quale hanno assistito ben 500 persone, un accadimento tanto strano quanto inconcepibile. Il calcio maschile, invece, si sta disputando a porte chiuse. Intanto potrebbero esserci dei problemi per il rinnovo di Alessio Romagnoli, continua a leggere >>>

