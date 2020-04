Coronavirus, il Milan aiuta giovani e anziani: ecco come

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan continua ad aiutare la collettività per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il club rossonero era sceso in campo già nei primi giorni di emergenza, attivando una raccolta fondi attraverso i propri canali ufficiali, ma adesso è ancora più attivo per combattere il Covid-19.

Beni di prima necessità e articoli sanitari (soprattutto mascherine) verranno consegnati a domicilio a circa duemila abbonati over 65, mentre trenta tablet sono stati donati al Comune di Milano per gli studenti di elementari e medie che stanno studiando da casa. Il Milan non si fermerà qui, visto che sono previste altre iniziative per aiutare gli anziani e i più giovani. Intanto Gazidis tenta di convincere Maldini a restare, continua a leggere >>>

