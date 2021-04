Coronavirus, il coprifuoco alle 22 sarà rivisto a metà maggio: le ultime

Ha fatto molto discutere la decisione di tenere il coprifuoco fino alle 22:00 come norma anti Coronavirus. Tutto potrebbe cambiare però.

C'è l'intesa della maggioranza sul coprifuoco e a metà maggio il governo valuterà le decisioni prese nel DL Covid sulle norme anti Coronavirus. Sulla stessa linea anche Lega e Matteo Renzi, che avevano già criticato il mantenimento della misura dalle 22:00 alle 05:00. In base alla risoluzione delle forze di governo si farà una nuova valutazione in base all'andamento dei casi e alle dosi di vaccini fatte. Bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco alle 22:00, con Lega e Forza Italia che non hanno votato. In ogni caso, in sostanza, a metà maggio la decisione sul coprifuoco verrà con ogni probabilità rivista. Ecco tutte le notizie più importanti di giornata per i colori rossoneri >>>