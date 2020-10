Coronavirus – Il Calcio chiede aiuto per coprire le perdite da 600 milioni

ULTIME NOTIZIE – Stando a quanto scritto dalla Gazzetta della Sport, il mondo del calcio è in grossa difficoltà per colpa del Coronavirus.

“Il Calcio chiede aiuto, rischio default. Perdite da 600 milioni”. È questo il titolo che propone la Rosea per far capire le difficoltà che il movimento calcistico italiano sta avendo per andare avanti. La Lega di Serie A e la FIGC hanno inviato al Governo due lettere in cui si richiedono o adeguati finanziamenti o quantomeno la sospensione dei versamenti fino a fine emergenza. Si attendono sviluppi in merito.

