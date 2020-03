Coronavirus, gli orari dello store di Casa Milan e del Museo Mondo Milan

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Dopo la settimana di chiusura in ottemperanza alle disposizioni della Regione Lombardia, il Milan informa tutti i tifosi rossoneri e tutti i visitatori che da domani, lunedì 2 marzo, lo store di ‘Casa Milan‘ riaprirà regolarmente dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per quanto riguarda il Museo Mondo Milan, invece, gli orari saranno i seguenti: apertura alle ore 11:00, chiusura alle ore 17:00. Intanto, sul fronte mercato, sembra sfumare, definitivamente, un obiettivo del Diavolo per la prossima estate … per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android