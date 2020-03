Coronavirus, Fontana: “Oggi circa 2500 contagiati in più in Lombardia”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha ammesso ai microfoni di ‘TGCom‘, come i numeri della diffusione del CoVid_19 nel suo territorio siano ancora piuttosto alti: “I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Oggi circa 2.500 contagiati. Dovremo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po’ imbarazzante”. CONSULTA L’ULTIMO BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE >>>

