Coronavirus – Focolaio Italia: Milan preoccupato per Donnarumma | News

Continua ad allungarsi la lista dei giocatori italiani contagiati dal coronavirus: il Milan è preoccupato per Gianluigi Donnarumma

Il coronavirus continua a preoccupare anche il mondo del calcio. Come viene riportato dal Corriere della Sera, si sta allungando la lista dei calciatori della Nazionale contagiati. Prima Bonucci, poi Verratti, e successivamente Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu. Il rischio focolaio è diventato realtà. Il Milan ovviamente è preoccupato per Gianluigi Donnarumma, che tra l'altro in areo era seduto vicino a Leonardo Bonucci. Il rischio contagio è considerato elevato, ma il Milan spera di non dover far a meno del suo portiere. Intanto Ibrahimovic firma con il Milan. Ecco quando ci sarà l'annuncio.