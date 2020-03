Coronavirus – Fellaini positivo: primo calciatore del campionato cinese

ULTIME NEWS – Marouane Fellaini, centrocampista belga dello Shandong Luneng, è il primo caso di calciatore positivo al Coronavirus del campionato cinese. L’ex mediano dell’Everton e del Manchester United gioca in Cina da oltre un anno e si tratta del primissimo calciatore positivo al Covid-19 nel paese in cui è partito tutto lo scorso gennaio. Notizie positive per quanto riguarda le condizioni di Paolo e Daniel Maldini dopo il comunicato di ieri: continua a leggere>>>

