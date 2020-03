Coronavirus, Balotelli non ci sta: “Non vedo i miei figli, ma obbligati a giocare”

ULTIME NEWS – L’attaccante del Brescia Mario Balotelli non ci sta e con un lungo messaggio su Instagram ha detto la sua circa il momento che sta attraversando l’Italia.

“Non scrivetemi stronzate come “Voi siete protetti”, oppure “A porte chiuse non succede nulla”. Io amo il calcio più di voi, ma con la salute non si scherza. Giocare significa entrate in contatto con tante altre persone e soprattutto viaggiare. A causa del Coronavirus non posso vedere i miei figli e non vorrei attaccare niente a mia madre. Dovremmo giocare per far divertire qualcun altro? Oppure per non far perdere soldi a qualcuno? Riprendetevi, con la salute non c’è nulla da scherzare”, ha scritto molto arrabbiato l’ex attaccante del Milan. Intanto, ieri sera Ibrahimovic è stato ospite di ‘C’è Posta per Te’: ecco come è andata>>>

