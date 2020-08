Coronavirus – Atalanta, tre giocatori positivi al Covid-19

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Il coronavirus continua ad allarmare anche il mondo del calcio. L’Atalanta, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che tre giocatori della squadra di Gian Piero Gasperini sono risultati positivi ai test per il Covid 19. Per motivi di privacy non sono stati specificati i nomi dei tre positivi.

“Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone.I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”.

IBRAHIMOVIC, AVANTI A TUTTO CAMPO >>>

SFUMA UN NOME ACCOSTATO AL MILAN >>>