Coppa Italia, Milan-Juventus: superata quota 60 mila spettatori

ULTIME NEWS MILAN – Cresce l’attesa per Milan-Juventus, semifinale di Coppa Italia in programma il 13 febbraio. Il profilo Twitter rossonero ha annunciato che sono stati venduti più di 60 mila biglietti per un match importantissimo per il Diavolo. L’eventuale vittoria della Coppa Italia, infatti, permetterebbe al Milan l’accesso diretto in Europa League. Ecco il post.

