Coppa d’Africa, Comitato Tecnico Scientifico: “Quarantena al rientro”

Si avvicina gennaio e dunque si avvicina la Coppa d'Africa, che coinvolge direttamente il Milan, pronto a perdere per quattro partite due centrocampisti. Ismael Bennacer e Franck Kessie, algerino classe 1997 e ivoriano classe 1996, saranno protagonisti della competizione. Oltre al danno, la beffa. Fabio Ciciliano, membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha rivelato a Radio Punto Nuovo: "A oggi il rientro in Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun, inserito all'interno dell'elenco E dell'ordinanza del Ministero della Salute, prevede precise procedure da eseguire. Bisogna infatti sottoporsi a tampone entro 72 ore prima dell'ingresso in Italia, rispettare un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni al seguito del quale dovrà essere effettuato un ulteriore tampone molecolare per tornare in libertà e lasciare la quarantena".