Milan, Okafor convocato dalla Svizzera per le qualificazioni a Euro2024

Il Milan, in queste ultime stgioni, è salito molto di livello. Gioco forza, molti dei suoi calciatori sono stati chiamati, e continuano ad essere chiamati dalle proprie Nazionali. Questo è il caso anche di nuovi arrivati in rossonero. Il ct della Svizzera, Murat Yakin, ha convocato 23 giocatori per le prossime due sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Europei contro Israele, Kosovo, e Romani. Nella lista è presente anche un giocatore del Diavolo, vale a dire l'attaccante Noah Okafor. Con la maglia del Milan ha fatto già vedere qualcosa con due reti e spunti davvero interessanti. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lecce-Milan, ballottaggi e possibili sorprese