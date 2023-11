Italia, Under 19: convocati Bartesaghi, Magni e Zeroli del Milan

La Nazionale Under 19 ha convocato anche tre giovani del Milan: Bartesaghi, Magni e Zeroli. Ecco la tutta la lista dei giocatori

(fonte:figc.it) - La Nazionale Under 19, campione d'Europa in carica, dopo aver affrontato Irlanda del Nord (vittoria 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta 2-0) a settembre e Serbia ad ottobre (sconfitta 5-4 e vittoria 3-1), è pronta a cimentarsi nella prima fase di qualificazione dell'Europeo, che vedrà gli Azzurrini impegnati dal 15 al 21 novembre in Svezia.