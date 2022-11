Convegno seconde squadre, presente anche Massara: svolta per il Milan?

Nella giornata di oggi, all'Allianz Stadium di Torino, è andato in scena un convegno organizzato dalla Juventus, in collaborazione con Lega Pro, per promuovere la nascita delle seconde squadre. Quella bianconera è l'unica squadra in Italia a vantare questo tipo di formazione, che milita in Serie C, denominata Juventus U23. Nel corso di questa tavola rotonda il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini si è detto sicuro che ci sono squadre pronte a investire in questo progetto.