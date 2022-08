Arriva la conferma, Adli ha scelto di giocare per l’Algeria: le ultime

Yacine Adli, nato in Francia ma proveniente da famiglia algerina, ha optato per 'Les Verts'. Con lui anche Houssem Aouar dell'Olympique Lione

Nei giorni scorsi era arrivata una prima anticipazione ma, in queste ore, a quanto pare, è giunta anche un'importante conferma . Secondo quanto riferito, da 'La Gazette du Fennec' Yacine Adli , centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan , ha scelto di giocare per l' Algeria nonostante sia nato a Vitry-sur-Seine e cresciuto a Villejuif, sobborgo di Parigi , nella regione dell'Île-de-France.

Adli ha fatto questa scelta perché, sebbene francese di nascita e nonostante abbia giocato nelle selezioni giovanili transalpine dall'Under 16 all'Under 20 , proviene da una famiglia algerina. Le origini, dunque, hanno prevalso in questo caso. Il Commissario Tecnico de 'Les Verts', Djamel Belmadi , ha intenzione di convocare il nuovo numero 7 del Milan, per la prima volta, già nella pausa Nazionali del prossimo mese di settembre .

Insieme ad Adli, a quanto pare, nell'Algeria dovrebbe esserci anche un altro ex francese, Houssem Aouar, centrocampista dell'Olympique Lione. Che, a differenza del milanista, ha anche debuttato nella Nazionale maggiore di Didier Deschamps, in occasione dell'amichevole Francia-Ucraina 7-1 giocata a Saint-Denis. Il giocatore, prossimo al trasferimento al Nottingham Forest, può cambiare nazionale perché non impiegato in partite ufficiali.