Conference League, Roma in semifinale: Bodø/Glimt asfaltato 4-0 / News

Dopo l'eliminazione dell'Atalanta in Europa League per mano del Lipsia, la Roma rimane l'unica squadra italiana a rappresentare l'Italia in campo europeo. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bodø/Glimt nella gara d'andata, condita con le tante polemiche del post-partita, i giallorossi ribaltano il risultato con un netto 4-0 che non ammette repliche. Ci pensa Tammy Abraham ad aprire le marcature dopo cinque minuti, poi sale in cattedra Nicolò Zaniolo che, con una tripletta, confeziona una serata magica per la squadra di José Mourinho. In semifinale la Roma affronterà il Leicester, che ha battuto 2-1 il PSV Eindhoven dopo lo 0-0 dell'andata.