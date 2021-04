Condò: “Ibrahimovic? Paghiamo i giocatori per il loro passato” | News

Il giornalista Paolo Condo, attraverso le colonne di Repubblica, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Il giornalista Paolo Condò, come di consueto, ha scritto un pezzo sul quotidiano "La Repubblica". Condò si è soffermato sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: "In questo mutato panorama, i 7 milioni di rinnovo annuale garantiti a Ibrahimovic sono un altro esempio di ingaggio fuori scala: nessuno discute il suo peso nel rilancio del Milan, che è stato preponderante, ma ciò non toglie che abbia giocato la metà delle partite, e che la prospettiva anagrafica non giochi a suo favore".