Comunicato APA Milan: “Benvenuto RedBird, grazie Elliott”

APA Milan ritiene di condividere la visione illustrata dal Fondatore e Managing Partner di RedBird Gerry Cardinale ed il proposito di continuare ad investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club.

Auro Palomba, Presidente di APA Milan, ha dichiarato: “Come ricordato, da 123 anni il Milan è sinonimo di calcio ai massimi livelli ed APA Milan non può che guardare con favore a tutte le iniziative imprenditoriali tese al successo dell’amato club rossonero. Con il medesimo approccio avuto con il fondo Elliott, garantiamo fin d’ora lo stesso spirito di collaborazione e costruzione che ci contraddistingue da sempre nell’unico interesse di A.C. Milan S.p.A. Nei prossimi giorni avremo senz’altro modo di confrontarci con la nuova proprietà e con i membri del consiglio di amministrazione anche in vista dell’assemblea degli azionisti che darà il via al nuovo corso. Siamo confidenti che la maggioranza proseguirà nel proficuo percorso di vicinanza e collaborazione con i tifosi anche per quanto riguarda la presenza in CDA di amministratori indipendenti e vicini alla sensibilità dei Piccoli Azionisti.