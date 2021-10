Compleanno Van Basten, il Milan: “Unico e inimitabile”

Nella giornata di oggi Marco Van Basten, ex giocatore del Milan, compie 57 anni: gli auguri del club rossonero sui social

Giornata speciale in casa Milan. Marco Van Basten, ex attaccante del Diavolo, compie 57 anni. Il club rossonero, attraverso i propri account social, ha fatto gli auguri al cigno di Utrecht così: "L'unico e inimitabile Van Basten compie 57 anni. Buon compleanno Marco!".