Compleanno Milan, Shevchenko sui social: “Tanti auguri”

MILAN NEWS – Un Pallone d’Oro, uno Scudetto, una Champions League, una Supercoppa Italiana e una Europea, una Coppa Italia. Ad Andriy Shevchenko manca solo il Mondiale per Club vinto in rossonero. L’ucraino è stato un protagonista assoluto della storia del Milan, con 176 gol segnati, più uno particolarmente importante, dagli undici metri, all’Old Trafford. Oggi il club rossonero compie 121 anni di storia e di gloria, a cui Sheva ha sicuramente contribuito. Sul proprio profilo Instagram, l’ucraino ha pubblicato una Storia con una foto di lui con la maglia rossonera nella stagione 2005/06, l’ultima prima del suo addio, e con un messaggio di auguri per il club.

