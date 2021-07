Compleanno Maignan, gli auguri del Milan sui social (Video)

Nella giornata di oggi Mike Maignan, neo portiere del Milan, compie 26 anni. Ecco gli auguri del club rossonero sui socialTitolo del sitoTitoloCategoria primariaSeparatore

Giornata importante in casa rossonera. Mike Maignan, neo portiere del Milan, compie nella giornata di oggi 26anni. Il club rossonero, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri al francese, che dalla prossima stagione sostituirà Gianluigi Donnarumma: "È già tempo di fare gli auguri a Maignan per il suo primo compleanno in rossonero!".