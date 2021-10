Compagnoni: “Brahim Diaz e Leao possono far fare il salto di qualità al Milan”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan, soffermandosi su Brahim Diaz e Rafael Leao

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato del gran momento che sta vivendo il Milan. Compagnoni si è soffermato in paritcolar modo su Brahim Diaz e Rafael Leao: "Al Milan in questo momento non è un problema non avere Ibrahimovic e Giroud, è una squadra che funziona talmente bene. Il Milan è legato all'estro di due giocatori che per me possono far fare davvero il salto di qualità al Diavolo: parlo di Brahim Diaz e Leao. Sul salto di qualità dello spagnolo non avevo dubbi, ne avevo qualcuno in più sul portoghese, ma l'ex Lille ha iniziato un percorso di crescita davvero interessante. Se loro due continuano così, gli scenari del Milan cambiano e cambiano in meglio". Milan, ecco le notizie più importanti di oggi. C'è una novità su Brahim Diaz