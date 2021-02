Commisso, che stoccata all’Inter: “Fiorentina solida, altri non possono dirlo”

Commisso, frecciatina all’Inter

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non è nuovo ad uscite 'teatrali' e con pochi filtri. L'ultima, in tal senso, riguarda la gestione finanziaria della sua Fiorentina. Quello che balza agli occhi, però, è il paragone che sa di frecciatina nei confronti dell'Inter. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'La Nazione': "Con me la Fiorentina avrà sempre una solidità economica che la metterà al riparto da sorprese e non rischierà il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni della Fiorentina, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possa dire lo stesso".