Closing Milan, al fianco di RedBird anche i miliardari Evans e Musallam

In mattinata, la notizia del Financial Times relativa all'imminente closing del Milan che vuole i New York Yankees e il Main Street Advisors investire al fianco di RedBirdha fatto il giro del mondo. L'ingresso di questi colossi nelle vicende rossonere non può che suscitare un effetto di stupore e curiosità, trattandosi di entità dalla portata gigantesca. Oltre a questa notizia, stanno ora trapelando informazioni ulteriori riguardo al pool di investitori che RedBird porterà con sé.