Closing Milan il 6 settembre? Ecco come stanno le cose | PM News

Nella giornata di oggi sono emerse alcune dichiarazioni del presidente del Tolosa, Damien Comolli, che stabilisce una data precisa per quanto riguarda il closing del Milan. RedBird Capital, il gruppo di investitori con a capo Gerry Cardinale, possiede l'85% del club francese, neopromosso in Ligue 1. Comolli dichiara sicuro: "Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre. Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile".