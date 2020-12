Classifica minutaggio in casa Milan: guidano Donnarumma e Theo Hernandez | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giunti al termine del 2020, ecco la classifica dei minutaggi stagionali in casa Milan. Davanti a tutti ci sono Gigio Donnarumma e Theo Hernandez con ben 1830′ disputati in questa stagione tra campionato ed Europa League. Il portiere rossonero è destinato presto a superare il terzino, dal momento che l’ex Real Madrid salterà il prossimo match in programma contro il Benevento per squalifica.

Segue il duo di testa Calhanoglu con 1637′, poi Kessie 1619′ e Calabria 1609′. Al sesto e al settimo posto la coppia di centrali difensivi: Kjaer (1463′) e Romagnoli (1240′). Poi è il turno di Bennacer (1173′), davanti a Saelemaekers (1121′) e Tonali (1065′). Appena sotto il muro dei mille minuti troviamo Castillejo (969′), Rebic (870′), Leao (864′), Brahim Diaz (840′) e Ibrahimovic, appena 792′.

Scendendo la particolare classifica troviamo Krunic (681′), Dalot (649′), Hauge (493′) e Kalulu (445′). Infine, ci sono coloro che hanno trovato meno spazio: Colombo (273′), Tatarusanu (270′), Daniel Maldini (190′), Duarte (117′) e Conti (112′). Unici giocatori presenti nella rosa della prima squadra e non utilizzati sono Antonio Donnarumma, terzo portiere, e Mateo Musacchio (il cui addio potrebbe arrivare già a gennaio).