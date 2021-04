Champions League, quanti punti servono? La classifica degli ultimi 10 anni

Manca sempre meno al termine della stagione 2020/2021 e la lotta per un posto in Champions League è pronta ad accendersi definitivamente. Una vera e propria bagarre che coinvolge ben 6 squadre, nessuna delle quali può esserne completamente considerata fuori. Dopo oltre metà campionato in cui ha occupato il primo posto in classifica, il Milan si è dovuto arrendere ad uno sprint poderoso di un'Inter ormai virtualmente campione d'Italia. I rossoneri hanno poi subito una flessione evidente dal punto di vista dei risultati che, a poco a poco, li ha risucchiati in una lotta all'ultimo sangue per un posto nell'Europa che conta.