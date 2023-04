Champions League, incassi record per le squadre italiane | News

La semifinale conquistata in Champions League da Milan e Inter, che le metterà una di fronte all'altra dopo lo storico precedente del 2003, non rappresenta solamente una sfida dal sapore nostalgico e uno smacco per il calcio italiano, ma anche un occasione di incassare una cifra mai raggiunta prima. Come riferito da 'Calcio e Finanza', infatti, grazie alla qualificazione al penultimo atto, i rossoneri e i nerazzurri incassano rispettivamente 82 e 85 milioni di euro, che per entrambe rappresenta un record. A queste cifre si aggiungano i 78 milioni del Napoli e i 53 milioni della Juventus, per un totale di circa 300 milioni.