Cessione Milan – Redbird pronta a lanciare un nuovo fondo

Le ultime news sulla cessione del Milan: Redbird, interessata all'acquisto del club rossonero, sarebbe pronta a lanciare un nuovo fondo

Il portale calcioefinanza.it mette in evidenza una notizia molto interessante riguardante Redbird . Come noto, la società americana è interessata all'acquisto del Milan . E' un testa a testa con Investcorp, con il fondo arabo che sarebbe pronto addirittura a rilanciare nei prossimi giorni.

Non ci sono dettagli per quanto concerne la dimensione del fondo, ma un indizio arriva da Robert Klein. Il presidente di Redbird, aveva dichiarato in una vecchia intervista di voler provare a raccogliere circa 2,6 miliardi di dollari. L'obiettivo è sempre lo stesso: quello di crescere sempre di più e da questo punto vista l'acquisto del Milan da Elliott sarebbe un gran colpo. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>