Cessione Milan – Maldini e Massara restano anche con Investcorp

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, secondo quanto scrive Tuttosport saranno confermati da Investcorp

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Paolo Maldini e su Ricky Massara. I due dirigenti hanno un contratto in scadenza con il Milan a giugno e sperano di avere notizie sul loro futuro. C'è da organizzare la squadra della prossima stagione e dunque è fondamentale avere il tempo necessario per agire. Per farlo, però, serve il rinnovo di contratto, che, come detto, scadrà tra pochi mesi.