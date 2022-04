Cessione Milan, La Scala: “Investcorp? Strategie simili a quelle di Elliott”

L'avvocato Giuseppe La Scala, presidente dei piccoli Azionisti del Milan, è intervenuto a TMW Radio. Ecco le sue parole

L'avvocato Giuseppe La Scala, presidente dei piccoli Azionisti del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha detto: "Solo quando Investcorp acquisterà avremo un quadro preciso. Come strategie di investimento assomiglia al metodo del fondo Elliott. Non c'è dunque da aspettarsi un magnate pronto ad investire grandi cifre nell'immediato. Credo che Investcorp voglia investire sull''entertainment', ossia dello spettacolo, perché alla fine il calcio è spettacolo. All'inizio però si vedrà una politica di equilibrio. Io confermerei la dirigenza sportiva, perché se oggi Elliott può avere un introito così alto dalla cessione del club, molto è merito loro. Il Milan continua a fare meglio di stagione in stagione".