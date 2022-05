Cessione Milan, Investcorp: la struttura dell’offerta presentata ad Elliott

Arrivano importanti aggiornamenti sulla cessione del Milan, in particolare sulla struttura dell'offerta presentata da Investcorp. Le ultime news

Oltre alle questioni legate esclusivamente al campo, in casa Milan sono settimane frenetiche per quanto riguarda il futuro del club. Come noto, sul tavolo di Elliott, sono presenti due offerte: la prima del fondo arabo Investcorp, in trattativa con la proprietà rossonera da più di un mese, ma attenzione anche all'irruzione di RedBird, che ha sfruttato la scadenza dell'esclusiva tra le parti per inserirsi con forza.