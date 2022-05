Cessione Milan – Ira Investcorp: il fondo arabo non alzerà l’offerta

Le ultime news sulla cessione del Milan: Investcorp è arrabbiato per quanto sta succedendo con Elliott. C'è un ultimatum

Successivamente, infatti, sono trapelate voci relative all'interesse di altri acquirenti come Redbird o che Investcorp stava cercando partner per coprire interamente la cifra pattuita. Il 30 aprile è scaduta l'esclusiva tra Investcorp e Elliott, ma il fondo arabo non si aspettava che arrivasse una proposta da parte di Redbird, più o meno della stessa cifra.

Per questo motivo Alardhi, infastidito, ha deciso di dare un ultimatum ad Elliott. In più Investcorp, secondo la rosea, ha messo in evidenza tre punti chiave: il primo è che non si stanno cercando partner, visto che il fondo ha tutte le risorse necessarie per comprare il Milan da solo; il secondo è che non si alzerà l'offerta, considerando che era già stato trovato un accordo; il terzo è che non è piaciuto il cambio di linea di Elliott al momento della firme. C'è il sospetto che qualcuno della dirigenza attuale del Milan non voglia questa cessione. Vedremo cosa succederà, ma Investcorp adesso vuole risposte. Intanto pronto un colpo di calciomercato dal Portogallo.