Cessione Milan – Investcorp, progetto decennale: il Diavolo sarà un gioiello

Le ultime news sulla cessione del Milan: La Gazzetta dello Sport sui progetti di Investcorp, che vuole rendere ancora più grande il Diavolo

Salvatore Cantone

La cessione del Milan si fa sempre più calda. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, entro fine mese il club rossonero dovrebbe passare dal fondo Elliott a Investcorp per una cifra pari a 1,1miliardi di euro. Ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, ma la sensazione è che la trattativa possa andare effettivamente in porto.

Elliott, dunque, cederebbe il Milan dopo quattro anni di gestione. Una gestione molto positiva, che ha risanato i conti e ha portato il club a essere competitivo anche dal punto di vista sportivo. La cosa non era scontata. Con Investcorp la situazione sarebbe diversa, visto che il fondo arabo avrebbe intenzione di restare almeno dieci anni qualora diventasse il proprietario del Milan.

L'obiettivo è quello di portare il club rossonero al top soprattutto dal punto di vista economico per competere con i maggiori club europei. Gli investimenti non saranno solo dal punto di vista sportivo, ma anche in altri settori come social, pubblicità, sponsorizzazioni e tanto altro. Insomma, in linea con quanto fatto dal fondo Elliott in questi anni. La strada è quella giusta e Investcorp vuole proseguire su questa linea.

Passaggio cruciale è quello del nuovo stadio. L'impianto può fruttare a livello economico ma anche a livello d'immagine. La nuova proprietà vorrebbe rendere il Milan il gioiello del suo maestoso impero. La rosea, per concludere, riporta le parole che Mohammed Al Ardhi aveva rilasciato in un'intervista a Bloomberg: "Pensiamo che nei prossimi sette anni sia possibile arrivare a gestire 100 miliardi di dollari in asset (ora ce ne sono 41,2, ndr)". Il Milan può sorridere. Intanto i rossoneri pensano ad un talento esploso in Youth League.

