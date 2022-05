Cessione Milan, a breve ci sarà la firma: cifre e dettagli

Le ultime news sulla cessione del Milan: gazzetta.it fornisce degli aggiornamenti sulla vendita della società, che dovrebbe avvenire a breve

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, attraverso il suo sito web, fa il punto sulla cessione del Milan. C'è grande attesa per questo passaggio di consegne, che avverrà probabilmente nei prossimi giorni. Non c'è però quella tensione che si è vissuta con Yonghong Li, visto che Elliott non ha urgenza di chiudere. Nei programmi del fondo non c'era quella di vendere immediatamente, ma l'offerta di Investcorp ha cambiato le cose.

Adesso l'esclusiva per Investcorp non c'è più, ma ora siamo già alla fase successiva, cioè a quella che porterà al signing, cioè alla firma dell'accordo preliminare di compravendita. Non ci sono dubbi sulla vendita, anche perchè la cifra dovrebbe essere di 1,18 miliardi di euro, che da tanti addetti ai lavori viene considerata fuori mercato. E' anche vero che questa cifra testimonia le intenzioni del fondo del Bahrain, che vuole portare il Milan ai vertici del calcio mondiale.

Ma a che punto è la situazione? Sono dei giorni decisivi per l'annuncio, visto che gli studi legali sono al lavoro per risolvere alcune problematiche che comunque non mettono a rischio l'affare. L'analisi dei conti è andata a buon fine e quindi la settimana prossima potrebbe esserci la fumata bianca. A fine campionato invece dovrebbe arrivare il closing vero e proprio. Certo, sono inserite delle penali nel caso in cui una delle parti si tirasse indietro, ma nessuno ipotizza uno scenario del genere.

Trova conferma infine l'indiscrezione lanciata da Il Sole 24 oresecondo la quale Investcorp metterà 800 milioni di tasca propria per prendere il Milan, mentre gli altri 400 milioni verranno versati a Elliott grazie all'intervento delle banche Goldman Sachs e JP Morgan. Il progetto Investcorp sarà simile a quello dei Singer, ovvero conti sotto controllo e sostenibilità finanziaria, anche se la capacità di spesa dovrebbe aumentare. Occhio ovviamente al Fair Play Finanziario e all'obiettivo di aumentare i ricavi. Insomma, è tutto pronto per la cessione del Milan: pochi giorni e ci sarà l'annuncio. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

