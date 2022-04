Cessione Milan – A giugno il passivo di bilancio sarà ulteriormente ridotto

Le ultime news sulla cessione del Milan: Elliott continua nel suo ottimo lavoro. Il passivo di bilancio si sarebbe ulteriormente ridotto

Il Milan è diventato ancora più appetibile sul mercato anche grazie e soprattutto al lavoro di Elliott. Secondo quanto viene riportato da Repubblica, infatti, il passivo di bilancio del club rossonero dovrebbe essere ulteriormente ridotto. A giugno il deficit sarà probabilmente di meno 40 milioni di euro, circa la metà rispetto all'esercizio precedente. Questo aspetto fa capire come il Milan stia diventando mese dopo mese un gioiellino che fa gola a tanti. Elliott lo sa bene, ma l'offerta di Investcorp potrebbe sta facendo vacillare il fondo d'investimento americano.