Cesari: “Il Milan è stato poco fortunato in Champions con gli arbitri”

L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato la direzione dell'arbitro Clement Turpin in Milan-Porto di ieri sera

L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato la direzione di gara dell'arbitro Clement Turpin in Milan-Porto di ieri sera. Ecco cosa ha detto negli studi Mediaset: "C'era fallo su Bennacer e andava interrotto il gioco. "Il VAR non è intervenuto perché Turpin aveva tutta la situazione sotto controllo e in questa particolare situazione il VAR non va a contraddire una decisione dell'arbitro che ha visto l'azione. In Europa si interviene molto molto meno rispetto al nostro campionato e a mio parere si sbaglia quando la decisione non è corretta. In questa Champions il Milan è molto poco fortunato, nonostante arbitri di grande nome".