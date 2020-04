Castillejo, un 2020 positivo: ecco la gara della svolta al Milan

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla metamorfosi di Samu Castillejo avuta in questa stagione, stoppata dall’emergenza coronavirus. L’esterno ha cambiato marcia a Cagliari (terminata 0-2 con il gol di Rafael Leao e Ibrahimovic). Da quel momento i tifosi rossoneri hanno visto un calciatore diverso capace di creare superiorità numerica, di garantire la fase offensiva e quella difensiva, di dare quegli strappi che un fisico leggero come il suo può permettersi.

Castillejo è passato da essere arruffone a giocatore molto utile per la causa rossonera. I numeri da questo punto di vista sono chiari: 688 minuti nelle ultime otto partite del Milan (sempre da titolare) contro i 275 nelle prime quattordici. Una differenza enorme che trova conferma anche mettendo a confronto la stagione attuale con la scorsa, quando terminò il campionato con 31 presenze ma soltanto 8 nell’undici di partenza. Intanto dichiarazioni molto importanti da parte del ministro Spadafora, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓