Castellacci: “Proponiamo il Green Pass per gli agonisti”

Castellacci, presidente Medici del Calcio, ha parlato della possibilità di inserire un Green Pass per gli agonisti. Ecco le sue parole.

Il professor Enrico Castellacci, storico medico dell'Italia e presidente della Libera Associazione Medici del Calcio, ha parlato ai microfoni di sport-lab.it, soffermandosi anche sulle vaccinazioni in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: "Proponiamo il Green Pass per gli agonisti. Non so se sia una decisione che si può prendere a livello federale o a un livello più alto, ma questo permetterebbe di circoscrivere ciò che sta succedendo in cluster come Spezia ed Empoli. Ci vuole certamente una presa di posizione forte, anche difficile. Capisco che culturalmente e socialmente può essere contraddetta, ma è chiaro che nel mondo degli agonisti se si ha il Green Pass ci sono maggiori garanzie. Io spero che la federazione possa accettare un'idea di questo genere, perché l'importante è non mettere a rischio la salute dei calciatori e il campionato. La riapertura dovrebbe essere abbastanza graduale. La situazione non è così seria a livello di ricoveri, ma proprio perché ci sono i vaccinati... È una forma un po' egoistica e paradossale".