Cassano compie 38 anni: tanti auguri all’ex fantasista del Milan

MILAN NEWS – Antonio Cassano compie oggi 38 anni. L’ex fantasista, fra le altre anche del Milan, nato a Bari il 12 luglio 1982, arrivò al Milan nel gennaio 2011 dopo aver lasciato la Sampdoria a seguito di dissidi avuti con l’allora Presidente blucerchiato, Riccardo Garrone.

Quello di Cassano in rossonero, fu un colpo messo a segno da Adriano Galliani. Il ‘Pibe di Bari Vecchia’ restò al Milan un anno e mezzo, e in totale ha giocato 40 partite. In questi match è riuscito a siglare 8 reti e a vincere 1 Scudetto e 1 Supercoppa Italia. La seconda stagione di Cassano al Milan fu tormentata a causa di problemi al cuore che lo costrinsero a rimanere lontano dai campi per un lungo periodo. Tantissimi auguri Cassano, genio e sregolatezza del nostro calcio.

