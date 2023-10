Caso scommesse, via alle analisi sui dispositivi di Tonali e Zaniolo

Continua il caso scommesse con ulteriori aggiornamenti. Come riportato da Sky Sport è stata fatta la copia forense di pc, smartphone e tablet ritirati nei giorni scorsi a Coverciano a Tonali e Zaniolo, due dei giocatori indagati per le scommesse. Da questo momento, gli inquirenti possono iniziare ad analizzare quanto presente al loro interno, soprattutto nelle varie chat sulle app di messaggistica per capire il reale coinvolgimento dei due calciatori nella vicenda scommesse. Potrebbero essere dei giorni decisivi sia per Tonali che per Zaniolo, che rischiano tanto in questa vicenda. Milan, Reijnders fissa gli obiettivi: "Vogliamo Scudetto e Champions" >>>