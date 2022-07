Caso Bakayoko, parla la Polizia: “Ecco perché l’abbiamo fermato”

La Polizia di Stato ha fermato Tiémoué Bakayoko , centrocampista del Milan , in occasione di un posto di blocco in centro a Milano . Il francese, classe 1994 , è stato costretto a scendere dalla propria auto e, successivamente, ha subito una perquisizione da parte degli agenti.

Il tutto reso virale da un filmato. Alcuni utenti, sui social , hanno polemizzato sull'operato degli agenti della Polizia di Stato, accusandoli chi di razzismo o, al contrario, d i non aver preso provvedimenti una volta resisi conto di aver fermato un personaggio pubblico come il giocatore del Milan.

La Questura di Milano, in una nota diramata all'agenzia di stampa 'ANSA', ha parlato di commenti fuori luogo. Spiegando, poi, come il controllo per Bakayoko e per l'altro passeggero sia scattato perché le loro descrizioni, così come quelle dell'automobile guidata, corrispondevano alla perfezione con i protagonisti di un caso seguito dalla Polizia.