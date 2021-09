Casa Milan, l’evento ‘She Moves Us’ attualmente in corso: ecco cos’è

In questi minuti sta andando in scena l'evento 'She Moves Us' organizzato dal Milan e dalla Puma. Ecco di cosa si tratta

Renato Panno

Milan e Puma hanno organizzato l'evento 'She Moves Us' in occasione della Milano Design Week. Un'iniziativa che punta a sottolineare le qualità comuni dei due brand: innovazione, creatività, inclusione e supporto al talento giovanile. In questo momento, a 'Casa Milan', l'evento è attualmente in svolgimento. Un workshop a cui stanno partecipando gli studenti provenienti da tre università e accademie del territorio. NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), IED e IUAD, sotto la supervisione di tre creator: Joelle Pomioli, Tega Akinola e Giorgia Andreazza. Gli studenti dovranno creare borse, sciarpe o pillow bag ispirati al brand Milan. A breve arriveranno alcune foto scattate dal nostro inviato Stefano Bressi. La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo