Casa Milan, imbrattata la targhetta della rotatoria intitolata a Kilpin

La targhetta della rotatoria intitolata ad Herbert Kilpin, fondatore del club rossonero, in zona Casa Milan, è stata imbrattata da alcuni vandali. I soggetti in questione hanno usato uno spray blu, ma risultano ancora ignoti. A Kilpin è stata intitolata la rotatoria nei pressi di Casa Milan in via Gattamelata, alla presenza di Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, nel dicembre del 2019.